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Haberler Dünyadan Rapçi Costa Titch hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Rapçi Costa Titch hayatını kaybetti

Bir müzik festivalinde sahnede düşen Costa Titch, ardından hayatını kaybetti. Ünlü rapçinin ailesi, Titch’in ani ölümünü sosyal medyadan duyurdu

Giriş: 13.03.2023 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Rapçi Costa Titch hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Gerçek adı 'Constantinos Tsobanoglou' olan ünlü rapçi Costa Titch'ten acı haber geldi. Tich'in 28 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Ünlü rapçinin konser verdiği sırada sahnede düştüğü, ardından yanındaki bir kişi tarafından kaldırıldığı ve yaklaşık iki saat sonra ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

"DERİN BİR ACI ÇEKİYORUZ"

Costa Titch'in ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" şeklinde konuştu.

Ailesi ünlü rapçinin ölüm nedenini hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.

Fotoğraflar: Instagram

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