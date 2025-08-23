Habertürk
        Rapçi Çakal'dan haber var - Magazin haberleri

        Çakal'dan haber var

        Tekirdağ'daki konserinin bitiminde rastgele açılan ateşle yaralanan Çakal'dan açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 09:38 Güncelleme: 23.08.2025 - 09:39
        Hastaneden açıklama yaptı
        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konser bitiminde vinçle indirilirken havalı tüfekle bacağından vuruldu. İkametinin bahçesinden rastgele ateş açan F.D. isimli şahsın silahından çıkan 1 adet saçma, rapçi Çakal’ın sağ bacağının diz bölgesine isabet etti. Saldırgan tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan havalı tüfeğin yanı sıra 67 adet havalı tüfek saçması da bulunduğu kaydedildi.

        İstanbul'da hastaneye kaldırılan Çakal, hasta yatağından sevenlerine seslendi. Rapçi; "Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Kendisini sahne şovlarına adamış biri olduğunu belirten Çakal, sözlerine şöyle devam etti: Tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil. Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayım isterim. Tek dileğim bu yolda vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye'de başlayan bu yolculuğu, globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle, saygıyla...

        HASTANEDE ZİYARET ETTİ

        Çakal'ın yakın arkadaşı, Ebo olarak tanınan İbrahim Tilaver de saldırı sonrası ünlü ismi hastanede ziyaret etti.

