Rangers-Fenerbahçe maçını Espen Eskas yönetecek

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Rangers-Fenerbahçe maçının hakemini açıkladı. İskoçya'nın Glasgow kentinde 13 Mart Perşembe akşamı TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

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Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturacak.

Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak ise Alman Christian Dingert görev yapacak.

Fenerbahçe, ilk maçta Kadıköy'de 3-1 yenildiği İskoç ekibi Rangers'ı 13 Mart'taki rövanşta en az 3 farklı mağlup ederek çeyrek finale kalmayı hedefliyor.