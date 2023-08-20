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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Deniz Türüç açıklaması - Medipol Başakşehir Haberleri

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Deniz Türüç açıklaması

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kaybettikleri Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hatalardan dert yanan Belözoğlu, "Bizim için geçen sezon olduğu gibi bireysel hatalar devam ediyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Önüne geçmek kolay da değil." diye konuştu. Belözoğlu, Deniz Türüç-Beşiktaş iddiaları içinse, "Bildiğim kadarıyla hiçbir oyuncumuza gelen resmi teklif yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 22:39
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        Belözoğlu'dan Deniz Türüç açıklaması
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        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 2-0 yenildikleri VavaCars Fatih Karagümrük maçında bireysel hataların mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

        Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmada yedikleri 2 golün de bireysel hatadan kaynaklandığını aktaran Belözoğlu, "Maçtan önce oyuncular, soyunma odası atmosferi ve antrenmanı düşündüğümüzde motive olduklarını düşünüyordum. Bizim için geçen sezon olduğu gibi bireysel hatalar devam ediyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Önüne geçmek kolay da değil." diye konuştu.

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        Emre Belözoğlu, kendileri için zorlu bir sene olacağını vurgulayarak, "Zor bir sezon bizi bekliyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Yapmamız gereken bu durumdan çıkmak. Sezon yeni başladı. Önümüzde alacağımız çok puan olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. Mutlaka eksiklerimiz var ama kadromuza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        Transfere ihtiyaçları olduğuna değinen genç teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Oyuncuya ihtiyacımız olduğunu yönetimimize söylemiştim. Onlar da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak gerçekçi olmak ve hedefler koymak zorundayız. Oyuncu transferi de zor olacak. Mevcuttaki oyuncularla çözüm üretmek zorundayız. Mevcut oyuncularımızın yapabileceklerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Transfer bitmeden aramıza katılan oyuncular olacaktır."

        DENİZ TÜRÜÇ AÇIKLAMASI: TEKLİF YOK

        Basında adı Beşiktaşlı Umut Meraş ile takasta kullanılacağı iddia edilen Deniz Türüç ile ilgili soru üzerine Belözoğlu, "Deniz'in ağrıları olduğu için kadroda yoktu. Kulübümüze ulaşmış bir teklif yok. Ekonomik şartlarını sorduğumuz oyuncular var ama takasla alakalı bir görüşmemiz olmadı. Bildiğim kadarıyla hiçbir oyuncumuza gelen resmi teklif yok." şeklinde görüş belirtti.

        "BİZİM KULÜBÜN GENÇ OYUNCU YETİŞTİRME FELSEFESİ YOK"

        Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, kulüp vizyonunda yetiştiricilik olmadığını vurgulayarak, "Yetiştirici bir kulüp olarak yola çıkmadık. Hedef olsun istediğim için buradayım. Ancak mevcut kadroda 7 altyapı oyuncumuz vardı. Oradan içeri katabileceğimiz 2-3 oyuncu olacak ama bizim kulübün genç oyuncu yetiştirme felsefesi yok. Biz yarışan bir kulübüz. Bunu oluşturmak için çaba sarf edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Belözoğlu, transferde kanat, merkez orta saha ve stoper mevkilerine öncelik verdiklerini kaydetti.

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