RAMS Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı tek gole sahne oldu. Başakşehir, Amrabat'ın müdahalesi sonrası 18. dakikada penaltı kazandı. Fenerbahçe kalecisi Livakovic, Piatek'in penaltıyı gole çevirmesine izin vermedi. Fenerbahçe'de Mert Müldür, 44. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 üstün götürdü.

İkinci yarıda ise 60. dakikada Milan Skriniar, Fenerbahçe'yi rahatlatan golü attı: 2-0. Oyuna sonradan dahil olan Youssef En-Nesyri, 87. dakikada farkı 3'e çıkardı. 90+1. dakikada ise Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'in tek golünü attı. Son olarak Oğuz Aydın, 90+4. dakikada ağları havalandırdı: 4-1. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler maçtan 3 puanla ayrıldı ayrıldı.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 78'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki fark 5'e indi. Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Kasımpaşa'ya misafir olacak.

TALISCA - TADIC GERGİNLİĞİ! Sarı-lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi. Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular. Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.

BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI: AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ! Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 4 maçın ardından kadroda yer aldı. REKLAM Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat'a sarı kart gösterdi. Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamadı. Bu isimlerin yanı sıra Alexander Djiku da teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşahir müsabakasına ilgi göstermedi. REKLAM Sezon boyunca müsabakalarda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında ise takımlarını yalnız bıraktı. Fenerbahçe tribünlerinde, ciddi boşluklar gözlendi.

MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazına katederek şutunu çekti, kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu. 18. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Soldan kazanılan kornerde Brnic ceza sahası içine ortaladı. Piatek'in kafa vuruşunda, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarpıp Duarte'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıda topun başına Piatek geçti. Bu futbolcunun yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşta Livakovic iki hamlede topa hakim olarak gole izin vermedi. REKLAM 41. dakikada sol kanatta topla buluşan Amrabat, ceza sahası içine ortaladı. Talisca, meşin yuvarlağı göğsüyle Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. 44. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda Opoku'ya çarpan top, Dzeko'nun önünde kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. Bu pozisyonun ardından VAR, Opoku'ya çarpan topla ilgili potansiyel penaltı uyarısıyla hakem Burak Pakkan'ı monitöre davet etti. Pozisyonu tekrar izleyen Pakkan, oyunun aut atışıyla başlamasına hükmetti. 60. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Tadic ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda, defanstan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kale sahası sağ çaprazında yaşanan karambolde rakiplerinin arasından çıkan Skriniar'ın şutunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2. 76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Piatek, uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle gole engel oldu. 85. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kale sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, savunmadan dönen topu Oğuz Aydın kafayla tamamladı. Bu kez de kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 86. dakikada sarı-lacivertli ekip, skoru 3-0'a getirdi. Sağdan kazanılan kornerde ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kostic, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri, kafayla farkı 3'e çıkardı. 90+1. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Mert Müldür'ün uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Crespo, penaltı noktası üzerine çevirdi. Ömer Faruk Beyaz, gelişine bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-3. 90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Tadic, iki rakibini geçerek sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden pasında Oğuz Aydın, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-4. Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-1 kazanarak 3 puana uzanmayı başardı.