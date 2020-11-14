Ramo dizisi 20. son bölümü ile seyircileri ekrana kilitledi. Ramo 20. bölümde; Ramo’nun Cihangir’e açıktan savaş açmak harekete geçmesi büyük heyecan yarattı ve gözler yeni fragmana çevrildi...

RAMO’DA 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir’in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez. Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo’nun üzerine salmıştır çünkü. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan.

Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo’nun tek amacı Cihangir’e açıktan savaş açmaktır artık. Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo’yu yok etme emri almıştır.

Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo’nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

RAMO 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 20. SON BÖLÜM İZLE