REVANİ TARİFİ

Revani malzemeleri

4 Adet yumurta

5 su bardağı irmik

5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Revani tarifi şerbeti için:

5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Az limon suyu

Yapılışı: Öncelikle şerbeti hazırlanır. Bir tencerede su ve şeker kaynatılır. Bir kaç damla limon suyu konur ve soğumaya bırakılır. Revani için malzemeler bir mikser yardımıyla önce yumurta yağ ve yoğurt çırpılır. Üzerine irmik un ve kabartma tozu ve vanilya eklenerek devam edilir. Hazırlanan hamur; iyice yağlanan kek kalıbına dökülür. 180°C de kızarıncaya kadar pişirilir. Fırından çıkınca hemen; soğuyan şerbet üzerine dökülür. Üzerine kaymak, dondurma ya da Hindistan cevizi ile süslenebilir.