Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ramazanın ikinci günü iftar menüsü! Hem leziz, hem pratik 2. gün çorba, ana yemek, salata, tatlı menüsü...

Ramazan ayının başlaması ve bu akşam ikinci kez iftar sofralarının hazırlanacak olması, internette ‘Ramazanın ikinci gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın ikinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruların aranmasına yol açtı. Sevdiklerini evinde ağırlamak isteyen vatandaşlar tatlı bir telaş içine girdi. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın ikinci günü iftar menüsü…

Giriş: 24.03.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • YAYLA ÇORBASI TARİFİ

    Yayla Çorbası Malzemeleri:

    4 Çorba Kaşığı Pirinç

    1 Su Bardağı Yoğurt

    7 Su Bardağı Su

    1 Adet Yumurta

    1 Çorba Kaşığı Un

    2 Çay Kaşığı Tuz

    Üzeri İçin

    3 Çorba Kaşığı Tereyağı ya da Margarin

    2 Çay Kaşığı Pul Biber

    2 Çay Kaşığı Kuru Nane

    Yapılışı: Bir tencereye su konur ve pirinçler ilave edilerek pişmeye bırakılır. Bir kâsede yumurta, un ve yoğurt iyice çırpılarak hazırlanır. Kaynayan pirincin suyundan bu karışıma azar azar ilave edilerek karıştırılır. Sonra bu karışım pişen pirincin içerine azar azar eklenir ve karıştırılmaya devam edilerek kaynayana kadar pişirilir. Son olarak tuz ilave edilir. Tavada tereyağı, nane ve pul biber hafif kavrulur ve tencereye boşaltılır. Bir taşım kaynadıktan sonra servise hazırdır.

  • TAS KEBABI TARİFİ

    Tas kebabı malzemeleri

    Yarım kilo kuşbaşı dana eti
    1 adet kuru soğan
    3 diş sarımsak
    1 yemek kaşığı sıvıyağ
    50 gram kaşığı tereyağı
    1 tatlı kaşığı domates salçası
    1 adet havuç
    2 adet patates
    2 su bardağı sıcak su
    1 çay kaşığı tuz ve karabiber

    Yapılışı:  Tas kebabı pişirmeyi planladığınız tencereyi yağlarla beraber ocağa alın. Kuşbaşı etlerinizi atın ve suyunu salıp çekene kadar tencerenin kapağını kapalı tutun. Ardından önce yemeklik doğranmış soğanları ve bütün şekilde sarımsakları atıp karıştırın. Etlerle birlikte hafif bir renk alana kadar kavurun, salçayı ekleyin ve karıştırın. Ardından sıcak suyu tencereye aktarın. Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ilave edin. Tane karabiber ve tuzu katın. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin. 

  • PİLAV TARİFİ

    Pilav tencerenize sıvıyağı koyarak şehriyeleri kavurun.

    Pirinci yıkayıp süzün ve hafif kavrulan şehriyelerin üzerine katın.

    Üzerine tereyağ atın ve 2-3 dakika pirinçlerle kavurun.

    Yeterince kavurma işleminden sonra sıcak suyunu ekleyin.

    Kaynamaya başlayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık teşte pişirin.

    Demlenmesi tencere kapak arasına havlu kağıt serin.

  • ÇOBAN SALATASI TARİFİ

    Çoban Salatası İçin Gereken Malzemeler:

    4 adet domates

    3 adet yeşil biber

    2 adet salatalık

    1 adet kuru soğan

    1/4 demet maydanoz

    5 yemek kaşığı zeytinyağı

    4 yemek kaşığı limon suyu

    1/2 çay kaşığı tuz

    Yapılışı: 

    Öncelikle derin bir kasenin içine kabuklarını soyarak küp küp doğradığınız domatesleri alın.

    Salatalıkları da domateslerle aynı ebatta küp küp doğrayın. Yeşil biberleri de ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın.

    Kuru soğanı da küp küp olacak şekilde doğrayın. İsterseniz piyazlık da doğranabilir. Maydanozu da incecik kıyın. Kuru sopan hariç, diğer malzemeleri salata kabına alarak karıştırın. Salata servis kabına aldığınız karışımın üzerine soğanları alın. Salata sosunu hazırlayalım. Zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu küçük bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin.

    Sosla beraber iyice harmanladıktan sonra bekletmeden servis edin.

  • REVANİ TARİFİ

    Revani malzemeleri

    4 Adet yumurta

    5 su bardağı irmik

    5 su bardağı un

    1 su bardağı yoğurt

    1 su bardağı sıvı yağ

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    Revani tarifi şerbeti için:

    5 su bardağı toz şeker

    5 su bardağı su

    Az limon suyu

    Yapılışı:  Öncelikle şerbeti hazırlanır. Bir tencerede su ve şeker kaynatılır. Bir kaç damla limon suyu konur ve soğumaya bırakılır. Revani için malzemeler bir mikser yardımıyla önce yumurta yağ ve yoğurt çırpılır. Üzerine irmik un ve kabartma tozu ve vanilya eklenerek devam edilir. Hazırlanan hamur; iyice yağlanan kek kalıbına dökülür. 180°C de kızarıncaya kadar pişirilir. Fırından çıkınca hemen; soğuyan şerbet üzerine dökülür. Üzerine kaymak, dondurma ya da Hindistan cevizi ile süslenebilir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.