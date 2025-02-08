Ramazan ayı, İslam dünyasında yılın en mübarek ve manevi olarak en özel zaman dilimlerinden biridir. Müslümanlar, bu ay boyunca oruç tutarak sabır, irade ve yardımlaşma duygularını pekiştirirler. Oruç, güneşin doğuşundan batışına kadar yemek, içmek ve diğer dünyevi ihtiyaçlardan uzak durmak anlamına gelir. Ramazan, sadece bir oruç dönemi değil, aynı zamanda sevgi, paylaşma ve toplum dayanışmasının arttığı bir zamandır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor?