Ramazan ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Müslümanların gündeminde. Bilindiği gibi İslam dininde dini günler, bayramlar, kandiller Hicri Takvim dikkate alınarak hazırlanan Diyanet İşleri Dini Günler Takvimine göre belirleniyor. Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunu araştırıyor. İşte İslam toplumları tarafından ilgiyle araştırılan Ramazan bayramı ve ilk oruç tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek.

Yani 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayacak gece sahura kalkıp 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1443 04 OCAK-2022 SALI ........ 1 RECEB 1443 02 ŞUBAT-2022 ÇARŞAMBA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 2 RECEB 1443 03 ŞUBAT-2022 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1443 27 ŞUBAT-2022 PAZAR MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1443 04 MART-2022 CUMA ........... 14 ŞABAN 1443 17 MART-2022 PERŞEMBE BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1443 02 NİSAN-2022 CUMARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1443 27 NİSAN-2022 ÇARŞAMBA KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1443 01 MAYIS-2022 PAZAR AREFE 1 ŞEVVAL 1443 02 MAYIS-2022 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1443 03 MAYIS-2022 SALI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1443 04 MAYIS-2022 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1443 31 MAYIS-2022 SALI ........ 1 ZİLHİCCE 1443 30 HAZİRAN-2022 PERŞEMBE ........ 9 ZİLHİCCE 1443 08 TEMMUZ-2022 CUMA AREFE 10 ZİLHİCCE 1443 09 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1443 10 TEMMUZ-2022

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