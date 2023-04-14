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Ramazan'ın 23. günü ne pişirsem? İşte leziz ve pratik iftar menüsü!

Ramazan ayının bitmesine 6 gün kaldı. Hızla geçen bu mübarek ayda her güne farklı menüler çıkarmak isteyen kişiler arama motorlarında: ‘Ramazan 23. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın yirmi üçüncü günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 23. günü iftar menüsü…

Giriş: 14.04.2023 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • NOHUT ÇORBASI

    Malzemeler

    750 gr. pazı

    250 gr. nohut

    2 adet domates

    1 adet arpacıksoğan

    3 diş sarımsak

    Defneyaprağı

    Maydanoz

    1 adet taze arnavutbiberi

    Beyaz sek şarap

    Sızma zeytinyağı

    Tuz

    Yapılışı: Nohutları 12 saat su içerisinde bekletin 12 saat soğuk suda yumuşattığınız nohutu süzün. Tencereye 2 lt. su ve süzdüğünüz nohutu aktarıp kapağını kapattıktan sonra kısık ateşte 60 dk. haşlayın. Domates püresi, sarımsak, defneyaprağı, arnavutbiberi ve arpacıksoğanı da ekleyip 45 dk. daha pişirdikten sonra defneyaprağı ve arnavutbiberini tencerenin içinden alın. Çorbaya bir tutam tuz serpin. Kevgirle nohutların yarısını içinden çıkartıp domates, arpacıksoğan ve sarımsakla blender’de çekip püreyi hazırlayın. Tavada 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve şarapla pişirdiğiniz nohut püresini çorbanın üzerine gezdirin. Yıkadığınız ve doğradığınız pazıyı da ekleyip bütün malzemeyi 10 dk. daha pişirin. Doğranmış maydanoz ve ısıtılmış zeytinyağı ile servis yapın. ve çorba yapımı sırasında süzün. İsterseniz konserve de kullanabilirsiniz.

  • PAÇANGA BÖREĞİ

    Malzemeler

    150 gram pastırma

    1 adet domates

    1 adet yeşil biber

    1 adet yufka

    1 adet kapya biber

    150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

    Yapılışı: Kapya biberini ufak ufak doğradıktan sonra az yağlı bir tavada soteleyin. Kavurduğunuz biberler soğuduktan sonra, kabuğunu soyup küp küp doğradığınız domatesleri, kaşar peyniri ve pastırma ekleyerek iç harcı haline getirin. Yufkayı arzuya göre 6 ya da 8 parçaya bölün. Her parçaya iç harcından göz kararı yerleştirdikten sonra sigara böreği sarar gibi iri şekilde sarın. Hazırladığınız börekleri bol sıvı yağda kızartın. Soğumasına imkan vermeden servis yapın.

  • İÇLİ KÖFTE

    Malzemeler

    1 su bardağı ince bulgur

    2 yemek kaşığı irmik

    1 yemek kaşığı un

    100 gram iki kez çekilmiş kıyma

    1 adet yumurta

    Yarım çay kaşığı tuz

    1 adet rendelenmiş soğan

    ¼ su bardağı su

    İç Harcı İçin:

    200 gram orta yağlı kıyma

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı biber salçası

    1 adet kuru soğan

    50 gram çekilmiş ceviz içi

    1 çay kaşığı pul biber

    1 çay kaşığı tuz

    Yarım çay kaşığı kimyon

    Yarım çay kaşığı karabiber

    Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı

    Yapılışı: İçli köftenin iç harcı için soğanları küp halinde doğrayın. Tavada tereyağını eritin. Soğan ve kıymayı tavada kavurun. Ardından domates ve biber salçasını, baharatları ve cevizi ekleyin. İç harcı pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alın. İçli köftenin dış kısmını hazırlamak için ince bulguru derin ve geniş bir kaba koyun. Kabın içine iki kez çekilen kıymayı, unu, irmiği, yumurtayı rendelenen soğanı ilave edin. Suyu az az ekleyerek yoğurarak özleştirin. Hazırlanmış olan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar alarak parmaklarınızla kenar kısmını düzleştirerek orta kısmını çukurlaştırın. Hazırlamış olduğunuz ve tamamen soğuyan harcı köftenin içine doldurun. İsteğe bağlı olarak yuvarlak veya kenar kısımlarını kapattıktan sonra bastırarak sivri bir şekil elde edebilirsiniz. Her biri köfteyi aynı işlemde geçirerek bir tabağa dizin. Hazırlanan içli köfteleri derin tavada kızgın yağ içerisinde maşa yardımıyla çevirerek kızartın. Altın rengi olan içli köfteleri servis tabağına alın ve bekletmeden servis edin. 

  • HAVUÇ TARATOR

    Malzemeler

    2 adet büyük boy havuç

    5 yemek kaşığı yoğurt

    3 yemek kaşığı süzme yoğurt

    1 diş rendelenmiş sarımsak

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    5-6 adet ceviz içi

    1 çay kaşığı tuz

    Yapılışı: Havucu rendeleyin ve bir tavaya alın. Çok az zeytinyağıyla beraber orta ateşte, yumuşayana dek, 2-3 dakika kadar kavurun ve bir köşede soğumaya alın. Bir kabın içerisine yoğurt, süzme yoğurt, soğumuş rendelemiş havuç, ceviz içi, zeytinyağı, rendelemiş sarımsak ve tuzu alarak güzelce karıştırın. Karışımı servis tabağına alın ve üzerine dilerseniz zeytinyağı gezdirerek ve taze nanelerle süsleyerek servis edin.

  • FIRIN SÜTLAÇ

    Malzemeler

    1 litre süt

    2 çay bardağı pirinç

    1 su bardağı su

    3 yemek kaşığı pirinç unu

    1 su bardağı toz şeker

    Tarçın (Üzeri için) 

    Yapılışı: İlk olarak pirinçleri yıkayın ve sonrasında 1 su bardağı su ile haşlayın. Pirinçler pilav kıvamında olmamalı, istediğimiz sadece yumuşaması. Ardından sütü derin bir tencereye alın ve pirinçleri, şekeri son olarak sütle ıslattığınız pirinç ununu ekleyin ve kaynatın. Kaynayan sütün altını kısın  vanilyayı ekleyin karıştırarak 15 dakika daha pişirin.  Sütlacınız hafif yoğun bir kıvam alacak ama asıl kıvamını kasede soğurken alacak. Pişen sütlacı kaselere pay edin. Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Dolapta bekledikten sonra tarçın serperek servis edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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