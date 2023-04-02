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"Ramazan'ın 11. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! Bu menüyle damaklarınız şenlenecek!

Ramazan ayının başlamasının üzerinden 11 gün geçti. Hızla geçen bu mübarek ay içerisinde sevdiklerini evinde ağırlamak ve güzel iftar sofraları kurmak isteyen kişiler internette ‘Ramazan 11. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın on birinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 11. günü iftar menüsü…

Giriş: 02.04.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TARHANA ÇORBASI

    Malzemeler

    3 yemek kaşığı tarhana

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 yemek kaşığı salça

    Pulbiber

    Karabiber

    Nane

    Tuz

    Yapılışı: İlk olarak tarhanayı bir kap içerisinde su yardımıyla açın. Sonrasında tencereye yağ alın ve salçayı kavurun. 4 su bardağı suyu ekledikten sonra erittiğiniz tarhanayı da ilave edin. Tarhana kıvam alıncaya kadar pişirin. Baharat olarak pul biber, karabiber, nane ekleyebilirsiniz.

  • ISPANAKLI TAVUK DOLMASI

    Malzemeler

    500 gr piliç ince göğüs

    1 soğan

    1 küçük demet ıspanak

    1 küçük demet taze nane

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 adet limon

    Krem peynir

    Tereyağı

    1 avuç çam fıstığı (isteğe bağlı)

    Tuz

    Karabiber

    Yapılışı: İlk olarak tencere içerisinde soğanları kavurun sonrasında sırasıyla ıspanağı naneyi, limonun kabuğunun rendesini, tuzu ve az suyu kavurun. Suyunu çekince soğumaya bırakın. Tavukların üzerine karabiber ve tuz serpin. Biraz krem peyniri sürdükten sonra içlerine ıspanaklı harçtan koyarak rulo haline getirin ve kürdan yardımıyla kapatın. Hafif yağladığınız fırın tepsisine dizdiğiniz tavukların üzerine tereyağı koyun ve üstlerini alüminyum folyo ile kapatarak 190 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Son 10 dakika üzerini açarak pişirebilirsiniz.

  • SEBZELİ BASMATİ PİRİNÇ PİLAVI

    Malzemeler

    2 tane orta boy soğan  

    3 tane orta boy havuç   

    1 su bardağı bezelye

    2 su bardağı basmati pirinç 

    6 yemek kaşığı sıvı yağ  

    2 su bardağı tavuk suyu (sıcak)   

    2 su bardağı kaynar su   

    1 yemek kaşığı tuz   

    1 tatlı kaşığı kuru dere otu   

    1 çay kaşığı pul biber

    Yapılışı: Soğanları ufak şekilde doğrayıp tencereye alın. Havuçları küp küp doğradıktan sonra soğanların içine ekleyin ve sıvıya içerisinde kavurmaya başlayın. İyice yıkanan basması pirinçleri ilave edin ve kavurmaya devam edin. Pirinçler yeterince kavrulduktan sonra içerisine su, tavuk suyu, baharatlar, tuz ve bezelyeleri ekleyip bir tur karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye bırakın. Suyunu çeken ve göz göz olan pilav pişmiştir. Bir kere karıştırdıktan sonra ocağı kapatın ve pilavı dinlendirin. Afiyet olsun.

  • KEÇİ PEYNİRLİ GREYFURTLU YEŞİL SALATA

    Malzemeler

    1 bağ kıvırcık salata veya Akdeniz yeşillikleri

    1/2 atom salata

    4-5 sap taze nane

    3-4 sap dereotu

    1 greyfurt

    100 gr keçi peyniri

    1 çay bardağı ceviz içi

    1 çay bardağı kuru üzüm

    1 çay bardağı nar tanesi

    Yapılışı: Tüm yeşillikleri güzelce yıkayın ve iyice kurutun. Greyfurtu kabuklarından ayırın ve dilimleyin. Peynirleri küp şeklinde doğrayın. Malzemeleri kase içerisine alın. Kuru üzümleri ve narları üzerlerine serpiştirin. Sos malzemelerini ayrı bir kapta karıştırarak salatanın üzerine dökün.

  • SUFLE

    Malzemeler

    3 yumurta

    Yarım su bardağı şeker

    Yarım paket bitter çikolata

    Yarım paket sütlü çikolata

    50 gr tereyağı

    2 yemek kaşığı kakao

    Yarım su bardağı un

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    Yapılışı: Sufleye başlamadan önce fırını 200 dereceye ayarlayın. Sonra 1 paket çikolatayı 50 gr. tereyağı ile eritin. 3 yumurta ile yarım bardak şekeri 4-5 dk. durmadan el çırpıcısı ile çırpın. Eriyen çikolatayı çırpılan yumurtanın üzerine ekleyerek karıştırın. Üzerine kakao, un, kabarma tozu da ekleyin ve el çırpıcısı ile karıştırın. Karışımı suffle kaplarına paylaştırın. 200 dereceye ısınmış fırında fansız 9-10 dk. pişirin.Eğer mini fırında yapacaksınız 7-8dk yeterli olacaktır. Fakat sufle yaparken süreye dikkat edilmesi gerekmektedir. Yoksa akışkanlığını kaybeder. Üzerine isteğe bağlı pudra şekeri dökebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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