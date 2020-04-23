2020 İl İl Ramazan İmsakiyesi (Ramazan İftar ve imsak saatleri 2018) yayınlandı. On Bir Ayın Sultanı Ramazan orucu bu yıl 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak ve 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan İmsakiyesi sahur ve iftar vakitleri ve tüm detaylar...