İstanbul Ankara İzmir iftar vakti, iftara kaç saat kaldı? soruları iftara vaktine kısa zaman kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Ramazan ayının ondördüncü orucunu tutulmuş olacak. Peki, İstanbul Ankara, Bursa ve diğer iller için iftar saatleri kaçta? İşte Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi...

İFTAR VAKTİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İftar saati, Ramazan ayının ondokuzuncu orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre, İstanbul'da iftar saat 20.19'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 20.01'de, İzmir'de 20:20'de, Diğer illerin 12 Mayıs iftar saatleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

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İFTAR DUASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”

“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”

“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?

İftar ezanı okunduğu sırada oruç bozulabilir. Ezan okunmaya başlandığı anda dua edilir ve oruç açılabilir. Aynı şekilde imsak vaktinde de ezan okunduğu sırada son lokma, son yudum su gibi besinler tüketilebilir. Ancak imsak ezanının son anına kadar yeme-içme yapmak tavsiye edilmemektedir.

GÜNÜN AYETİ

(Unutmayın ki,) size ne verildiyse bu dünya hayatından (geçici) bir zevk almanız içindir. Allah katında olan ise daha iyi ve daha kalıcıdır. (Bu ödül,) iman eden ve Rablerine güvenenler (içindir).

Şura, 36

GÜNÜN HADİSİ

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

Tirmizi