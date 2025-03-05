Ramazan davulcularının korktuğu mahalle!

Bursa'da farklı rivayetlerden korkan davulcular, yıllardır Emirsultan türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalmıyor.

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Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Nedeni ise "davul çalanların davulunun patladığı", "tokat yediği", "aklını kaybettiği" ve "farklı hallere büründüğü" gibi rivayetler.

Başka bir rivayete göre de önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.

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Farklı rivayetler sonrası yüzyıllardır korkan ramazan davulcuları, Emirsultan Mahallesi'ndeki vatandaşları zillere bastıktan sonra "pilava pilava" diye bağırarak sahura uyandırıyor.

Mahalle sakini Mukaddes Karabıyıkoğlu, "Dedelerimiz, türbelerimiz var. Rahatsız olmasın diye davul çalınmıyor. Rivayete göre bir davulcu Ramazanda davul çalmış. Dedelerimiz de davulcuyu atmış. O zamandan beri bu mahallede davul çalmak yasak" diye konuştu.

Mahalle muhtarlığının koordine ettiği gençler, imsak vaktinden 1 saat önce "pilava pilava" diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura uyandırıyor.