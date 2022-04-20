Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala büyük heyecanla beklenen Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman ve kaç gün olduğu araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar Kadir Gecesi’nin ardından bayram sevincini yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan 2022 tarihinde başlarken Ramazan bayram tatili ise Mayıs ayına denk geliyor. 1 Mayıs gününe denk gelen Arefenin bir sonraki hafta sonu ile birleşmesiyle birlikte Ramazan bayram tatilinin 9 gün olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. İşte, bayram tarihi ve konuya ilişkin detaylar...