11 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazam ayı hangi tarihe denk geliyor? Diyanet takvimi 2020

Oruç tutmanın farz olduğu hicri yılın dokuzuncu ayı olan Ramazan ayı 2020 yılında hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ne zaman soruları şimdiden merak edilmeye başlandı bile. İşte 2020 Diyanet takvimine göre Ramazan ayı ve bayramı tarihi...

11.11.2019 - 15:17 | Güncelleme: Gündem
Ramazan Bayramı ne zaman

Ramazan Bayramı için önümüzde uzun bir süre olmasına rağmen "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. Bu sene Nisan ayı içerisinde başlayacak olan Ramazan ayı biraz daha öne çekilmiş olacak. Geçen sene Mayıs ayı içerisinde başlamıştı. Peki Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayramı ne zamana denk geliyor? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan tarihleri

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

1

RECEB

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bursa'da çevre felaketi!
Bursa'da çevre felaketi!
Gebze'de insanlık dışı olay
Gebze'de insanlık dışı olay
Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın
Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın
En çok bu ilde yaşayanlar para biriktiriyor
En çok bu ilde yaşayanlar para biriktiriyor
Morales görevi bıraktı!
Morales görevi bıraktı!
ALES sınavı ne zaman uygulanacak?
ALES sınavı ne zaman uygulanacak?
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı
Hızını alamayınca binaya girdi
Hızını alamayınca binaya girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu