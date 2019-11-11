Ramazan Bayramı için önümüzde uzun bir süre olmasına rağmen "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. Bu sene Nisan ayı içerisinde başlayacak olan Ramazan ayı biraz daha öne çekilmiş olacak. Geçen sene Mayıs ayı içerisinde başlamıştı. Peki Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayramı ne zamana denk geliyor? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan tarihleri

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

1 RECEB​ 1441 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?