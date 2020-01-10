Ramazan başlangıcı ne zaman? 2020'de İlk oruç ne zaman tutulacak? soruları yeni yıl ile birlikte araştırılıyor. Üç aylar olarak anılan Recep, Şaban ve Ramazan'dan Ramazan ayında tutulan 30 günlük oruç İslamiyetin en önemli ibadetleri arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 günler takvimine göre 2020 Ramazan ayı başlangıcı

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine göre bu sene Ramazan ayı başlangıcı Miladi takvimde 24 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Tüm dünyada 24 Nisan Cuma sabahı ilk sahura kalkılarak 2020 Ramazan ayı orucu idrak edilmeye başlanacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ