11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başlamış durumda. Bu mübarek ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek milyonlarca vatandaşımız, şimdiden Ramazan ayının ne zaman ve hangi gün başlayacağına ilişkin arama yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...