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Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları 2023 | En güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, hadisli, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle huzuru yaşayan Müslümanlar, Ramazanın ilk Cumasında çifte mutluluk yaşıyor. Müslümanlar; Ramazan'ın rahmet, bereket ve mağfiretini vurgulayan Cuma mesajları ile sevdiklerini mutlu etmek istiyorlar. Hayırlı Cumalar ve Cumamız Mübarek Olsun mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmak isteyenler en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, Ramazan ayının ilk cumasına özel en güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Giriş: 23.03.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hayırlı Cumalar mesajı ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri, 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cumasında araştırılıyor. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe ayı itibarıyla başladı. Güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak bilinen bu anlamlı günde binlerce Müslüman; en güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları çeşitlerini araştırıyor. Resimli, Ramazan ayına özel cuma mesajları ve cuma sözlerini WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden ve ya SMS yoluyla paylaşabilirsiniz. İşte, 2023 Ramazan ayına özel, en güzel Cuma mesajları...

  • KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

    Resimli cuma mesajları 23 Mart günü için araştırılmaya başlandı.  Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. 

  • Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

  • Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

  • AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

  • Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

  • Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

  • YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

  • Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

  • En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

  • Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

  • HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Vatandaşlar, Hayırlı Cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...

  • Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

  • Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

  • İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

  • Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

  • CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

  • Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

  • Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

  • FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

  • Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

  • "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

  • Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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