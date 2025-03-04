SAHURDA UZUN SÜRE TOK KALMANIZI SAĞLAYACAK BESİNLER

1. YUMURTA

Zengin protein içeren yumurta, kahvaltılarda olduğu gibi sahur sofralarında da en çok tüketilen besinlerden biridir. Bu kadar tercih edilmesinin nedeni elbette tok tutmasıdır. Günlük kalori ihtiyacınıza göre belirli adetlerde haşlayarak ya da omlet yaparak tüketebilirsiniz. Sağlıklı bir tercih olması adına sahurda haşlanmış yumurtayı tercih edebilirsiniz.