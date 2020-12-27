2020'de üç aylar 13 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK CUMA ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN CUMA EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ CUMARTESİ​ RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 12 MAYIS ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS ÇARŞAMBA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* ​1 GÜN 15 TEMMUZ​ ​PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 19 TEMMUZ PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM PERŞEMBE CUMA