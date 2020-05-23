HABERTURK.COM

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

MANTAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

5 kaşık un

3 su bardağı süt

1 tutam dereotu

Tuz

Su

MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerenin dibine tereyağı koyun Eriyince un ekleyip kavurun. Unun rengi kahverengiye dönünce çok küçük doğranan mantarları tencereye bırakın. Soğuk suyu ve sütü ekleyin. Bu aşamada kaynayana kadar hep karıştırılması önemlidir. Ardından tuzu atın. Bir iki taşım kaynayınca tencereyi ocaktan alın. Üzerine serptiğiniz bir tutam dereotu ile servis edin.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kuşbaşı dana veya kuzu eti

Sıvı yağ

Kekik

Karabiber

Tuz

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Etleri kuşbaşı olarak doğrayın. Bir tencereye yağ koyarak yıkanıp suyu süzülen etleri üzerine ekleyin ve kavurun. Yüksek ateşte kavururken eti arada karıştırın. Daha sonra altını iyice kısarak suyunun çekmesi için pişirin. Etler suyunu çekince kontrol edin ve pişmeye yakın, tuz (tuz hemen atılmaz yoksa etler sertleşir),karabiber ve kekik atın. Biraz soteleyip ocaktan alın. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı sirke

Yarım su bardağı bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

1 su bardağı nişasta (Hamuru açmak için)

2 su bardağı ceviz içi

300 gram tereyağı

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker,

4 su bardağı su,

Bir dilim limon

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Derin bir kapta yumurta, sirke, su, süt, sıvıyağ,kabartma tozu gibi tüm hamur malzemesini karıştırıp, yoğurun. Kulak memesi kıvamında elde ettiğiniz hamuru 20 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamuru eşit büyüklükte 40 bezeye bölün. Bezelerin altına üstüne nişasta serpin ve merdane yardımı ile küçük yufkalar halinde açılıp üst üste koyun. 10'ar yufkalı katlar yapmalısınız ve aralarına bolca nişasta serpmelisiniz.

10 katlı ilk grup, merdane yardımı ile tepsi büyüklüğünde açın ve tepsiye yerleştirin.. Ardından ikinci grup hamuru da aynı ölçüde açın ve tepsideki hamurun üzerine serin. İlk katın üzerine bolca ceviz serpin. Kalan 10'ar katlı hamuru da aynı şekilde açarak tepsiye yerleştirin. Arzu ettiğiniz şekilde kesin.

300 gram tereyağını ocakta eritip dilimlenmiş baklava hamurunun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 160° fırında, ağır ağır pişirin. Yaklaşık 1,5 saatten sonra fırından alın ve soğumasını bekleyin. Bu sırada şerbeti hazırlayın. Tencerede şeker, su ve limonu kaynatın. Kaynayan şerbeti ılımaya bırakın. Soğuk tatlının üzerine ılık şerbet dökün ve şerbetin çekmesi için 2 saat kadar bekleyin. Bu 2 saatin sonunda baklava tüm şerbeti çekmiş olmalı. Afiyet olsun...