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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 adet kuru soğan

1 adet patates

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Kekik

ÜZERİ İÇİN

Tereyağı

Kuru nane

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Ardından soğanı küçük küçük doğrayın ve tencerede kavurun. Sırayla un, biber, domates salçası ve rendelenmiş patatesleri tencereye eklenerek malzemeleri kavurun.

Üzerine su ilave edin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur, kekiği tencereye ilave edin. Bakliyatlar yumuşayınca çorbaya tuz da eklenip ocağı kapatın. Sunum kasesine alınan çorbanın üzerini tereyağında kızdırılmış nane gezdirin. Ezogelin çorbanız servise hazır. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

BEĞENDİLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER

Köfte harcı için

600 gram orta yağlı kıyma

6 ince dilim bayat ekmek içi

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet küçük boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

Beğendi için

4 adet orta boy patlıcan

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için

4 yemek kaşığı yoğurt

1 diş rendelenmiş sarımsak

4 yemek kaşığı domates sos

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı acı toz kırmızı biber

1/2 tatlı kaşığı nane

BEĞENDİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bayat ekmeklerin kabuklarını alıp içlerini suyla ıslatıp yumuşaması için biraz bekletin. Kuru soğanı rendeden geçirerek bir kap içerisine koyun. Kuzu ve dana eti karışık orta yağlı kıymayı karıştırma kabına alın. Kıymayı, sıvı yağ, tuz, Kimyon ve karabiber ilavesiyle karıştırın.

Suda beklettiğiniz bayat ekmek içlerini suyunu tamamen sıkıp köfte harcının içine ekleyin. Tüm malzemelerini içine attığınız köfte harcını 20 dakika kadar yoğurun. Macun kıvamına gelince köfte harcını, buzdolabında en az 40 dakika olacak şekilde dinlendirin.

Beğendi için; ızgarada veya ocakta közlediğiniz patlıcanların kabuklarını bir poşet içinde biraz terlettirdikten sonra soyun şekilde soyun. Bu işlem patlıcanların kolay soyulmasını sağlayacaktır. Küçük küçük kesin. Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve tereyağıyla kavurun. Sütü ve Keskin bir bıçakla kıydığınız ya da rondodan geçirdiğiniz közlenmiş patlıcanları ilave edin.

Beğendi karışımını kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Karışım kaynayınca tuzu rendelenmiş kaşar peyniri ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin. Pişirme işlemi bittiğinde ocaktan alın. Buzdolabında dinlendirmiş olduğunuz köfte harcını ceviz büyüklüğünde olacak şekilde parçalara ayırın. Elinizi suya batırıp köftelere yassı şeklini verin.

Kızdırılmış bir tava içerisinde, ızgara ya da tercihen döküm bir tavada her tarafı eşit olacak şekilde çevirerek yüksek ateşte pişirin. Servis tabaklarına beğendiyi paylaştırın. Üzerine kızarmış köfteleri yerleştirin. Çırpılmış yoğurt, rendelenmiş sarımsak ilavesiyle ve domates sosla süsleyin. Kızgın zeytinyağında yakılmış nane ve acı toz kırmızı biber eşliğinde sıcak sıcak sofranızda sunuma hazırdır.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı

1 paket vanilya

2 adet damla sakızı

ÜZERİ İÇİN

Toz tarçın

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip iyice karıştırarak yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 1 dakika içinde şeker ve sütü peş peşe ekleyin. Damla sakızlarını havanda dövüp elde ettiğiniz toz halindeki damla sakızını karışıma ekleyin. Suda çözdürdüğünüz nişastayı da koyun. Hemen ardından vanilyayı ekleyin. İçeriğindeki nişasta nedeniyle tatlınız yoğunlaşmaya başlayacak, topaklanmaması için süreli karıştırın. Muhallebi kıvam aldıktan sonra sıkı bir süzgeçten geçirin ve 10 dakika soğumaya bırakın. 10 dakika sonra 3 dakika boyunca bir mikser yardımıyla çırpın. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Kaselere alarak üzerine tarçın serpin. Afiyet olsun...