Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan'ın torunu Deha Uğur Özkan'ın ölüm sebebi nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programın bugünkü bölümünde sunucu ünlü avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Uğur Özkan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte detaylar...

RAHMİ ÖZKAN'IN TORUNU DEHA UĞUR ÖZKAN'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Ses sanatçısı Onur Akay, küçük Deha’nın akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü ancak kurtarılamadığını bildirdi. Özkan ailesi de küçük Deha’nın ölümünü gazeteye verdikleri şu ilanla duyurdu: “Değerli oğlumuz Deha Uğur Özkan en uzun gecenin sabahına karşı hakkın rahmetine kavuşmuştur.” Deha’nın öğrencisi olduğu TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları da başsağlığı mesajı yayınladı.

Rahmi Özkan’ı acı gününde yakınları yalnız bırakmazken torunu Deha, Zincirlikuyu Camii’nde dün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Deha Uğur Özkan henüz 13 yaşındaydı.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu.

İlk ve orta eğitimini Siverek ilçesinde, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladı.

1958 yılında İstanbul Üniversitesi'ne başlayan Özkan, fakültedeki öğrenci derneklerinde aktif rol aldığı sosyal çalışmalar sonucu önce hukuk fakültesi talebe derneğinde görev almış ve daha sonra da 1961 yılında Milli Türk Talebe Birliği İstanbul icra konseyi başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirmiştir.

Bu vazifesini yürütürken MTTB'yi temsilen Ankara da devlet ricali ile çeşitli çalışmalarda bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Çankaya köşkünde temaslarda bulunmuştur.

1961 Anayasası halk oylamasına sunulmadan önce Türkiye radyolarından 19 Temmuz 1961'de saat 21:50 – 22:00 arası yaptığı konuşmayla anayasaya evet kampanyasını başlatmıştır.

1966 yılında Hukuk Fakültesi'nde derslerine dönerek 1969 yılının Şubat ayında mezun oldu.

1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Kendini tamamen ceza davalarına yöneltmiş ve ceza avukatlığı konusunda da adından sıkça bahsettirmiştir.

Özkan, şuan Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programında danışman avukat olarak görev yapmaktadır.

Rahmi Özkan evli ve iki çocuk babasıdır.