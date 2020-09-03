Rahmi M. Koç Müzesi, 7 - 12 yaş grubuna yönelik çevrim içi eğitim programı hazırladı. Eylül boyunca her cumartesi yapılacak atölyelerde çocuklar müzeyi online gezdikten sonra 'Eğitim Kiti' ile kendi hayal dünyalarını tasarımlara yansıtacak

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Rahmi M. Koç Müzesi'nin eğitim atölyeleri eylül ayında da çevrim içi erişime açık olacak. 7 - 12 yaş grubu çocuklara yönelik online atölyelerde müze eğitmenleri tarafından biyolojiden astronomiye, tasarımdan elektriğe kadar farklı alanlarda eğitim verilecek. Çocuklar atölye öncesinde müzenin ilgili bölümlerini çevrim içi gezebilecek, gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlayarak eğlencenin tadına varacak.

Çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyeler, eylül ayı boyunca her cumartesi saat 13.00'te eğitim kiti eşliğinde ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla düzenlenecek. 60 dakika sürecek atölyelere katılım için müzenin eğitim bölümü'nü telefonla aramak veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilecek atölyelere katılım 20 kişiyle sınırlı olacak. Kayıt işlemi yaptırılıp atölye ücreti ödendikten sonra belirtilen adreslere kargo ile eğitim kiti gönderilecek. Eğitim kitinde atölyelerin konusuna göre farklı malzemeler yer alacak.

Eylül ayı atölye programı şöyle;

5 Eylül, saat 13... Biyoloji Atölyesi: DNA (9 - 12 yaş grubu)

12 Eylül, saat 13... Astronomi Atölyesi: Güneş Sistemi Modeli (8 - 11 yaş grubu)

19 Eylül, saat 13... Tasarım Atölyesi: Yaratıcı Tablolar (7 - 10 yaş grubu)

26 Eylül, saat 13... Elektrik Atölyesi: Kağıttan Devreler (8 - 11 yaş grubu)