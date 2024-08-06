Rahmi Koç, geleneği bozmadı
Her yıl Bodrum'da tatil yapan Rahmi Koç, bu sene de geleneği bozmayarak, teknesini Türkbükü açıklarına demirledi
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, her yıl olduğu gibi teknesini Bodrum Türkbükü'ne demirledi.
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Rahmi Koç, yüzme öncesi lüks yelkenlisinin arka kısmına inerek özel kuaförüne saçlarını kestirdi.
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Rahmi Koç, saçlarını kestirirken, ablası Semahat Sevim Arsel teknenin üstünden misafiri mimar Melkan Gürsel ile birlikte kardeşini dikkatle izledi. Koç, tıraşının bitmesiyle bota binerek yüzmeye gitti.
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Rahmi Koç'un denize teknesinin olduğu yerde değil de sahile yakın bir yerde girmesinin nedeninin denizin bir hayli dalgalı olması olduğu anlaşıldı.