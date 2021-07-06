İtalyan şarkıcıdan acı haber

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İtalyan şarkıcı Raffaella Carra'dan acı haber geldi. Carra'nın 78 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanatçının uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Uzun yıllardır ortağı olan Sergio Japino, yaptığı açıklamada, "Raffaella bizi terk etti. İnsanlığının, kusursuz gülüşünün ve olağanüstü yeteneğinin sonsuza dek kalacağı daha iyi bir dünyaya gitti" ifadelerini kullandı.

RAFFAELLA CARRA HAKKINDA

Gerçek adı "Raffaella Pelloni" olan şarkıcı, 1970’li yıllarda sıra dışı dansları, kostümleri ve cesur şarkı sözleriyle Katolik İtalya’da devrim etkisi yaratarak adını duyurdu.

Kariyeri boyunca 25 stüdyo albümü yapan Carra, "Do It", "Do It Again" ve "Tuca Tuca" şarkılarıyla büyük üne kavuştu. Raffaella Carra'nın son albümü 2018 yılında "Ogni volta che è Natale" ismiyle müzikseverlerle buluştu.

Kariyerine aktris olarak başlayan Carra, 1960’lı yıllarda pek çok filmde de rol aldı. İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan "Von Ryan’s Express" filminde Frank Sinatra ve Trevor Howard gibi isimlere eşlik etti. Sinema kariyerinde istediği başarıyı bulamayan Carra, daha sonra şarkıcılığa yöneldi.