Rafet El Roman: Çok zorluklar çektim

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Rafet El Roman, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Ramazan Bayramı'nda Almanya'da ailesinin yanında olacağını sonra da sahneye çıkacağını söyledi.

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"BEN 30 YILDIR BÖYLE DANS EDİYORUM"

Son dönemde sahne danslarıyla dikkat çeken Rafet El Roman; "Ben 30 yıldır sahnede böyle dans ediyorum. Son zamanlarda dizimde ufak bir problem çıktı" diye konuştu. Ardından bu konuyla ilgili doktorunun kendisini uyardığını söyleyen şarkıcı; "Sağ olsun doktorum da bana 'Görüyorum deli gibi dans ediyorsunuz sahnelerde ne gerek var?' dedi. 'Bak sana yeni dans stili göstereyim' dedi. Şimdi size göstereceğim ayıp olacak burada ama 'Ayağını sabit koy kalçanı salla' dedi. Bana böyle bir öneri oldu. Ben bunu sahnede anlatırım selamım olsun" ifadelerini kullandı.

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"O YILLARDA ÇOK ZORDU"

Öte yandan genç şarkıcılara destek veren Rafet El Roman; "Güzel bir sesi görmezden gelemezsin. Ben kendim 1990'lı yılların başında yıllarca plak şirketi aradım. Bunların zorluklarını sıkıntılarını çok iyi bilirim. Şimdiki gençlerde daha şanslı... Sosyal medya var, TikTok var işte bir sürü medya var. YouTube var oradan seslerini daha kolay duyabiliyorlar. O yıllarda çok zordu. Ya bir menajeriniz ya da bir plak şirketiniz olacak ki albüm basılsın büyük kitlelere ulaşılsın..." diye konuştu.

"İFŞA ETMEYECEĞİM" El Roman, gazetecilerin güneş gözlüğünü işaret ederek "Kamera var mı?" diye sorması üzerine; "Var da şu anda çalışmıyor. İfşa etmeyeceğim rahat edebilirsiniz' yanıtını verip güldü. Şarkıcı, ardından "Şarjı bitti normal basınca açılıyordu" dedi.