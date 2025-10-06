Habertürk
        Rafael Cemo Çetin: Babamın sözlerine katılıyorum - Magazin haberleri

        Rafael Cemo Çetin: Babamın sözlerine katılıyorum

        Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in iki yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde bitmişti. Rafael Cemo Çetin, babasının ayrılık sonrası yaptığı ilginç açıklaması hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:16
        "Babamın sözlerine katılıyorum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, önceki gün Arnavutköy’de tek başına yürürken objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Çetin, “Beni nasıl tanıdınız?” diyerek, muhabirlere espri yaptı.

        Basın mensuplarının, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığı hakkındaki sorularını yanıtlayan Çetin; "Dilan ile güzel giden bir beraberliğimiz vardı ama noktalama kararı aldık. Arkadaşız, hâlâ birbirimize değer veriyoruz. Kendisinin de dediği gibi, her şey bir gün biter” ifadelerini kullandı.

        Rafael Cemo Çetin - Dilan Çiçek Deniz
        Rafael Cemo Çetin - Dilan Çiçek Deniz

        Babası Sinan Çetin’in, geçtiğimiz günlerde ilişkileri hakkında yaptığı; "Her ayrılık yararlıdır" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise; “Babam çok doğru söylemiş, ona katılıyorum. Her ayrılık çok yararlıdır” dedi.

        Sinan Çetin
        Sinan Çetin
        #rafael cemo çetin

