Akışkan bir yumurta sarısı ile çok hafifçe katılaşmış yumurta beyazı elde etmek için 5 dakika (3 veya 4 yumurtada 5,30 dakika)

Çok hafif katılaşmış yumurta sarısı ile katılaşmış yumurta beyazı elde etmek için 6 dakika (3 veya 4 yumurtada 6,30 dakika)

Yumuşak ama katılaşmış yumurta sarısı ve katı yumurta beyazı elde etmek için 7 dakika (3 veya 4 yumurtada 7,30 dakika)