Kütahya'daki orman yangını kontrol altında: 2,5 hektarlık alan zarar gördü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangında, 2,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü yakınındaki ormanlık alanda dün saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
YANGINDA 2,5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangına 19 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 145 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 2,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.