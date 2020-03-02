Türkiye'de Türk ve yabancı animasyon filmler arasında izleyici rekoru kıran 'Rafadan Tayfa'nın yeni filmi çekilecek

Animasyon film 'Rafadan Tayfa' serisinin ikinci filmi olan 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' Türkiye'de Türk ve yabancı filmler arasında izleyici rekoru kırmıştı.

İkinci filmiyle animasyon film seyirci rekorunu kıran Rafadan Tayfa serisinin üçüncüsü için hazırlıklara başlandı.

TRT Çocuk'un dizilerinden olan 'Rafadan Tayfa', İSF Studios tarafından sinemaya uyarlanmıştı.

Serinin ilk filmi 2018'de 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' adıyla gösterime girmişti. İkinci film 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' ise izleyiciyle 2019'da buluştu. Üçüncü filmin gösterim tarihi ise 25 Aralık 2020 olarak belirlendi.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI (2018)

İzleyici Sayısı: 1.802.339

Hasılat: 20.455.470 ₺

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (2019)

İzleyici Sayısı: 3.434.108

Hasılat: 55.623.953 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 5.236.447

TOPLAM HASILAT: 76.079.423 ₺