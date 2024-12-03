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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva ligde durdu! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva ligde durdu!

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en önemli isimlerden olan Rafa Silva, Süper Lig'e iyi başlasa da sessizliğe gömüldü.

        Giriş: 03.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:57
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        Rafa Silva ligde durdu!
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        Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Rafa Silva'yı arıyor.

        Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı en önemli isimlerden olan Portekizli yıldız, Mersin'de oynanan maçta da fileleri bulamadı.

        Rafa Silva'nın gol hasreti 5 maça çıkarken son olarak 9. haftadaki Konyaspor maçında fileleri bulmuştu.

        Sezon başında Samsunspor deplasmanında ve Antalyaspor ile oynanan ilk iki maçta gol ayan Rafa Silva, son 11 maçta ise sadece 1 gol bulabildi.

        Rafa Silva, Avrupa'daki maçlarda ise 2 gol ve 3 asist üretti.

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