Rafa Silva ligde durdu!

Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Rafa Silva'yı arıyor.

Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı en önemli isimlerden olan Portekizli yıldız, Mersin'de oynanan maçta da fileleri bulamadı.

Sezon başında Samsunspor deplasmanında ve Antalyaspor ile oynanan ilk iki maçta gol ayan Rafa Silva, son 11 maçta ise sadece 1 gol bulabildi.

Rafa Silva, Avrupa'daki maçlarda ise 2 gol ve 3 asist üretti.