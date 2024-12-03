Rafa Silva ligde durdu!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en önemli isimlerden olan Rafa Silva, Süper Lig'e iyi başlasa da sessizliğe gömüldü.
Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Rafa Silva'yı arıyor.
Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı en önemli isimlerden olan Portekizli yıldız, Mersin'de oynanan maçta da fileleri bulamadı.
Rafa Silva'nın gol hasreti 5 maça çıkarken son olarak 9. haftadaki Konyaspor maçında fileleri bulmuştu.
Sezon başında Samsunspor deplasmanında ve Antalyaspor ile oynanan ilk iki maçta gol ayan Rafa Silva, son 11 maçta ise sadece 1 gol bulabildi.
Rafa Silva, Avrupa'daki maçlarda ise 2 gol ve 3 asist üretti.