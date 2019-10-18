Radyoterapi (Işın Tedavisi); kanser hastalığı için kullanılan ve kanser hücrelerinin yok edilmesi için radyoaktif ışınların sağlanarak uygulandığı bir tedavi yöntemidir. Her radyoterapi merkezi farklılıklar göstererek uygulama yapsa da tedavi şekli aynıdır.

Radyoterapi Uygulaması;

Radyoterapi hafta içinde 5 kez uygulanır.

15 ile 30 saat arası süren bir uygulamadır.

Hasta hareketsiz olarak yatırılır. İşlem uygulanır.

Acı vermeyen bir uygulamadır.

Kanser hücrelerini yok etmeye yöneliktir; vücutta radyasyon kalmaz ve çevredeki kişileri etkilemez.

Kemoterapide oluşan zarar radyoterapide oluşmaz ancak dengeli beslenmek şarttır.

Geçici yan etkiler ortaya çıkabilir.

Radyoterapi; biri dışardan diğeri brakiterapi denilen iç tedavi olarak uygulama yapılır.

Hasta tedavi için cihaz masasına yatırılır ve tekniker tarafından tedavi süresi ayarlanır ve başlanılır.

Gerekli açılar sağlanarak ışın alımı sağlanır. Acı vermeyen bir uygulamadır.

İçerden uygulama; radyoaktif kaynak vücudun içerisine yerleştirilir.

Radyoaktif dokunun boşluk kısımlarına ve tümörün içine yerleştirilir.

Radyoaktif maddeler içerde kalabilir ya da belli zaman içinde çıkartılabilir.

Radyoaktif tedavi sonunda; kanser hücrelerini hedef alarak kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar. Ancak sağlam hücrelerde ışına maruz kalmaktadır ancak kendisini tamir etmesi nedeni ile sorun oluşturmamaktadır.