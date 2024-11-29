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        Radikal tekrar yayına başladı

        2016 yılında yayın hayatına son veren Radikal gazetesinin internet sitesi tekrar yayına başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:48
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        2016'da internet yayını sona eren Radikal gazetesi, internet sitesiyle yayın hayatına geri döndü.

        1996-2016 yılları arasında yayınlanan Radikal gazetesinin internet sitesi açıldı.

        İnternet sitesinde "Künye" bulunmuyor.

        Radikal'in, Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın öncülüğünde yayın hayatına döneceği öne sürülmüş, Demirağ, Radikal gazete ve televizyonunun kurulacağı iddialarını yalanlamıştı.

        İnternet sitesi eski adresi ve logosuyla güncel haberler vermeye devam ediyor.

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