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Rachel Bilson: Doğum yaparken bile bu kadar acı çekmemiştim! - Magazin haberleri

Rachel Bilson: Doğum yaparken bile bu kadar acı çekmemiştim!

İki yıl öncesine kadar Bill Hader ile aşk yaşadıklarını itiraf eden Rachel Bilson, ayrılıkları sonrasında çektiği acının, doğum yaparken çektiği acıdan daha büyük olduğunu açıkladı

18.06.2022 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2000'li yılların ilk yarısında tüm dünyada çok izlenen dizilerden biri olan "The O.C" ile kariyerinde önemli bir yol alan Rachel Bilson, özel hayatına dair konuştu.

  • "BILL HADER İLE AŞK YAŞADIK"

    40 yaşındaki Bilson, Aubrey Plaza'nın sunuculuğunu üstlendiği "Broad Ideas" adlı podcast yayınına konuk oldu. Rachel Bilson, "Saturday Night Live" başta olmak üzere birçok yapımla tanınan oyuncu, senaryo yazarı Bill Hader ile iki yıl öncesine kadar aşk yaşadıklarını açıkladı.

  • İlişkilerinin bittiğini de sözlerine ekleyen Bilson, Hader'den ayrıldığında çektiği acının, doğum yaparken çektiğinden daha büyük olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun bu itirafının ardından şaşkınlığını belirten Plaza da, "Ciddi misin? Bilmiyorum... Hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

  • "ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

    Bill Hader'dan 2020'de ayrıldığını söyleyen Rachel Bilson, bir yandan ayrılık acısı, bir yandan da pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalardan dolayı çok zor günler geçirdiğini anlattı.

  • "ÇOCUK DOĞURURKEN ÇEKTİĞİM ACIDAN DAHA BÜYÜKTÜ"

    Bilson, konuyla alakalı, "Evden çıkamıyordum... Ne demek istediğini biliyor musunuz? Orada oturmaktan ve duygularımla başa çıkmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Bu, benim bugüne kadar yaşadığım en zor şeydi. Çocuk doğururken çektiğim acıdan daha büyüktü." açıklamasını yaptı.

    Rachel Bilson, bütün bu çektiği acılara ve yaşadığı zorluklara rağmen o günleri geride bıraktığını da sözlerine ekledi.

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