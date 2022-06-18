"ÇOCUK DOĞURURKEN ÇEKTİĞİM ACIDAN DAHA BÜYÜKTÜ"

Bilson, konuyla alakalı, "Evden çıkamıyordum... Ne demek istediğini biliyor musunuz? Orada oturmaktan ve duygularımla başa çıkmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Bu, benim bugüne kadar yaşadığım en zor şeydi. Çocuk doğururken çektiğim acıdan daha büyüktü." açıklamasını yaptı.

Rachel Bilson, bütün bu çektiği acılara ve yaşadığı zorluklara rağmen o günleri geride bıraktığını da sözlerine ekledi.