Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı
Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, Berk Atan iddiasının hemen ardından barıştı
Geçtiğimiz aylarda ayrılıp, barışan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, birkaç hafta önce bir kez daha ayrıldı.Rabia Soytürk - Samet Vuruşan
Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, daha önceki ayrılıklarında olduğu gibi sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktı. Geçtiğimiz günlerde Soytürk'ün adı meslektaşı Berk Atan ile anıldı.Rabia Soytürk
Bu iddianın hemen ardından Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı. Barıştıklarını da birbirlerinin sosyal medya hesabını yeniden takip ederek duyurdular.Rabia Soytürk