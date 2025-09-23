Habertürk
        Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı

        Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, Berk Atan iddiasının hemen ardından barıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 12:08 Güncelleme: 23.09.2025 - 13:06
        İddia sonrası tez barışma
        Geçtiğimiz aylarda ayrılıp, barışan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, birkaç hafta önce bir kez daha ayrıldı.

        Rabia Soytürk - Samet Vuruşan
        Rabia Soytürk - Samet Vuruşan

        Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, daha önceki ayrılıklarında olduğu gibi sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktı. Geçtiğimiz günlerde Soytürk'ün adı meslektaşı Berk Atan ile anıldı.

        Rabia Soytürk
        Rabia Soytürk

        Bu iddianın hemen ardından Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı. Barıştıklarını da birbirlerinin sosyal medya hesabını yeniden takip ederek duyurdular.

        Rabia Soytürk
        Rabia Soytürk
        #Rabia Soytürk
        #Samet Vuruşan
        #sosyal medya

        Yazı Boyutu
