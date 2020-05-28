Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kasımpaşa, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi hazırlıklarını sürdürürken kaptanlardan Ricardo Quaresma, açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Paşa'da çok mutlu olduğunu belirterek "Takım olarak koronavirüs salgını öncesi iyi bir grafik yakalamıştık. Verilen aranın ardından çalışmalara sıkı bir şekilde tekrar başladık. Kalan 8 haftada da aynı grafiği sürdürerek bulunduğumuz noktanın üstünde ligi bitirmek istiyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in oğlu Mehmed Fatih ve kızı Zeynep Ayşe, Quaresma'nın antrenmanını takip etti. İdmanın ardından Quaresma, Mehmed Fatih Ciner ile fotoğraf çektirdi.