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HaberlerFutbolTurgay Ciner'in oğlu Mehmed Fatih Ciner, Quaresma'nın antrenmanları izledi

Quaresma: Kasımpaşa'da çok mutluyum

Kasımpaşa'nın kaptanı Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı kulüpte mutlu olduğunu söyledi. Portekizli yıldız, Süper Lig'de kalan 8 haftaya odaklandıklarını belirterek "En iyi sonuçları almak için takım halinde var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Q7, idmanı takip eden Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in oğlu Mehmed Fatih Ciner ile de fotoğraf çektirdi

28.05.2020 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Quaresma

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kasımpaşa, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi hazırlıklarını sürdürürken kaptanlardan Ricardo Quaresma, açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Paşa'da çok mutlu olduğunu belirterek "Takım olarak koronavirüs salgını öncesi iyi bir grafik yakalamıştık. Verilen aranın ardından çalışmalara sıkı bir şekilde tekrar başladık. Kalan 8 haftada da aynı grafiği sürdürerek bulunduğumuz noktanın üstünde ligi bitirmek istiyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in oğlu Mehmed Fatih ve kızı Zeynep Ayşe, Quaresma'nın antrenmanını takip etti. İdmanın ardından Quaresma, Mehmed Fatih Ciner ile fotoğraf çektirdi.

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