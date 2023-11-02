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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık QNB Finansbank Şahika Ercümen ile iş birliğine gitti - Para Haberleri

        QNB Finansbank Şahika Ercümen ile iş birliğine gitti

        QNB Finansbank, sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmenin önemine dikkat çekmek amacıyla, Türkiye'nin serbest dalış rekortmeni Milli Sporcu Şahika Ercümen ile iş birliğine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:22
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        QNB Finansbank Şahika Ercümen ile iş birliğine gitti
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        Sürdürülebilir bankacılık çalışmalarını “Dünyayla1” vizyonu altında birleştiren QNB Finansbank, bu kapsamda serbest dalışta rekortmen Milli dalgıç Şahika Ercümen ile iş birliği yaptı.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre QNB Finansbank, Dünyayla1 ile toplum ve çevre ile etkileşimin artırılması ve geniş kitlelerde farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor.

        Milli sporcuyla yapılan iş birliği hakkında konuşan QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök şunları söyledi;

        “Türkiye’nin çevrenin korunması konusunda önemli figürlerinden biri olan ve dünya çapında başarıları ile ülkemizi gururlandıran Milli Sporcu Şahika Ercümen, bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarını anlatmada önemli bir rol oynayacak. Şahika Ercümen’in deniz ekosistemlerinin ve sürdürülebilir uygulamaların önemini vurgulamak için derin bir iç görüsü ve tutkusu var. Sporcumuzun bu tutkusu ile çevre koruma konusundaki taahhüdümüz ve QNB Finansbank’ın Dünyayla1 vizyonunun değerleri mükemmel bir uyum içinde. Bu iş birliğinin geniş kitlelerde farkındalık yaratmamızda ve değişimi sağlamamızda büyük yardımı olacağına inanıyoruz.”

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