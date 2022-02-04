Putin ve Jinping'in ilklere sahne olan buluşması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni için bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve anlaşmalar ele alınırken, iki lider özel yemekte de bir araya gelecek. Putin ve Xi, ikili görüşme sonrasında da Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacak.

İki liderin buluşması ilklere de sahne oldu. Görüşme Putin'in uzun zaman sonraki ilk yurt dışı ziyareti olurken, Jinping'in de pandemiden bu yana yüz yüze bir araya geldiği ilk lider oldu.