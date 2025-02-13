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        Haberler Dünya Putin-Trump görüşmesinin ardından Kremlin'den ilk açıklama | Dış Haberler

        Putin-Trump görüşmesinin ardından Kremlin'den ilk açıklama

        Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan ve 1.5 saatten uzun süren tarihi telefon görüşmesinin ardından Kremlin bir açıklama yaparak, iki liderin de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı müzakere yoluyla sona erdirmeleri için siyasi iradelerinin olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:53
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        Putin-Trump görüşmesinin ardından Kremlin'den ilk açıklama
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından Kremlin bugün bir açıklama yaptı.

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        Hem Rusya hem de ABD tarafında bir çözüm bulunması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için siyasi irade olduğu belirtildi.

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin yüz yüze görüşmesine ilişkin zamanlamayı tartışmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

        İkili dün bir saatten fazla bir süre telefonda görüşmüş ve Trump, Putin'in yaklaşık üç yıldır devam eden çatışmayı sona erdirme arzusunu dile getirdiğini söylemişti.

        Peskov iki tarafın da Ukrayna'da çözümün müzakere yoluyla sağlanabileceği konusunda hemfikir olduğunu ifade etti, bu diplomatik temasın ilk somut sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyledi.

        Barış görüşmelerinde Avrupa ülkelerinin temsil edilip edilmeyeceği sorusuna ise format hakkında konuşmak için erken olduğu cevabını verdi.

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