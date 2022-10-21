Putin askerleri denetledi, atış yaptı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın Ryazan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bir poligonu ziyaret etti.
Kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin poligondaki hazırlık sürecini denetleyen Putin'e, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu süreçle ilgili bilgi verdi. Ağır zırhlı araçların kullanımıyla çeşitli askeri manevraları izleyen Putin, poligondaki atış bölümlerini de ziyaret etti.
PUTİN DE ATIŞ YAPTI
Kremlin tarafından paylaşılan görüntüde, Putin'in poligonda keskin nişancı tüfeği ile atış yaptığına dair kareler yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.
2 HAFTA İÇERİSİNDE SONA ERECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ
Putin, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, kısmi seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını belirterek "Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Hafta başında, Rusya'nın başkenti Moskova dahil bazı bölgelerde kısmi seferberlik sürecinin sona erdiği bildirilmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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