Putin kararnameyi yayımladı: Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiyev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kararname yayımlayarak Alexander Darchiyev'i Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi olarak atadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda Rus ve ABD'li yetkililer arasında yapılan bir toplantıda Washington'ın Darchiyev'in atanmasına yeşil ışık yaktığını duyurmuştu.

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Darchiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde iki uzun dönem görev yapmış ve 2014-2021 yılları arasında Kanada Büyükelçisi olarak görev yapmış kariyer sahibi bir diplomat. Halen Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanı olarak görev yapıyor.