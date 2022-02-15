"Putin ile görüşmeler çok zorlaştı"

"Putin ile görüşmeler çok zorlaştı"

HABERTURK.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmeye uzun masa damga vurmuştu.

İkilinin mesafeli durumuna gerekçe olarak ise, Macron’un Rus PCR testi yapmayı reddetmesi gösterildi.

Financial Times'ta yer alan makaleye göre, Macron'un danışmanları, Putin'in son yıllarda Rus nüfuzunun kaybıyla meşgul olduğunu ve ABD ve NATO'ya karşı daha sert olması gerektiğini söyleyerek, Putin'in son yıllarda nasıl değiştiğine şaşırdıklarını söyledi.

Bir Fransız yetkili, "Putin, 2014'ten bu yana özel görüşmeler bile çok daha zorlaştı. Son 30 yılda olanları yeniden gözden geçirme takıntısı var. Bu artık Batı'ya inanmayan bir Putin … Batı'yı korkutmak istiyor." dedi.

Rusya-Ukrayna hattında gerilimi düşürmek için diplomatik temaslar sürerken, Putin'in düşüncesini değiştirmediği ifade edildi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile Putin arasında cumartesi günü yapılan görüşmede sorunun temeline ilişkin bir değişiklik oluşmadığını söyledi.

Ancak Kremlin'e yakın iki kişiye göre, konuşlandırmaların etrafındaki çılgın atmosfer ve güvenlikle ilgili şikayetlerin batıya giderek daha sık yayılması, Putin için şimdiden önemli kazançlar sağlamış olabilir.

Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Biden'ın Putin ile görüşmesinde ABD'nin olası yaptırımlarına vurgu yapmadığını söyledi. Bunun yerine Biden, "Rusya'nın endişelerinin çoğunu dikkate aldığını düşündüğünü söyledi" dedi.

Macron, beş saatten fazla süren görüşme için Moskova'ya gitmeden önce "Rusya'nın kendi güvenlik endişelerini gündeme getirmesinin meşru" olduğunu söylemiş, gerilimi düşürmeye istekli olduğunun sinyalini vermişti.

Kremlin'e yakın kaynaklar, Putin'in giderek daha katı tutumunun kısmen Kovid-19'a yakalanmamak için gösterdiği yoğun çabalardan kaynaklandığını söylüyor.

Kremlin'in karantina protokollerine aşina olan insanlar, Rus ziyaretçilerinin çoğunun Putin ile görüşmeden iki hafta önce karantinaya girdiğini söyledi.

ETKİNLİK SAYISINI AZALTTI

Pandemi başladığından beri Putin sadece birkaç yurtdışı gezisi yaptı, kabine toplantılarının çoğunu video aracılığıyla yaptı ve katıldığı etkinlik sayısını azalttı.

Kamuya açık etkinliklerde ise genellikle kalabalık grupların olmaması dikkat çekiyor. Geçen ay katıldığı Ortodoks Noel ayininde rahipler ve bir kameraman dışında kimse yoktu.

Eski bir Kremlin yetkilisi, kısıtlamaların 69 yaşındaki Putin'i giderek küçük bir güvenlik danışmanı grubuna bağımlı hale getirdiğini söyledi. "İletişim çevresi küçülüyor. Bu aklını etkiliyor. Eskiden 360 derece görüyordu, şimdi daha çok 60 derece."