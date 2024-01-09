Putin'e yakınlığı ile bilinen gazetecinin şüpheli ölümü

Kremlin’e yakın televizyonlardan Kuban'ın Genel Yayın Yönetmeni 48 yaşındaki Konovalova'nın cesedi 5 Ocak'ta Krasnodar bölgesindeki evde bulundu.

TV kanalından yapılan açıklamada, "Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Şirketi İnternet Grubu Kuban Başkanı Zoya Konovalova hayatını kaybetti. Meslektaşımız 48 yaşındaydı" denildi.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Konovalova ve eski kocasının cesetlerinde gözle görülür herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERE BİR YENİSİ EKLENDİ

Konovalova'nın ölümü, başka bir Rus gazeteci Alexander Rybin'in Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesinde ölü bulunmasının ardından geldi. Arkadaşları ve annesi, Rybin'in cesedinin bir otoyolun yakınında bulunduğunu, ölüm nedeninin ise belirsiz olduğunu söylemişti.

Konovalova'nın ölümüne yönelik inceleme ise sürüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.