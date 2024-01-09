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        Haberler Dünya Putin'e yakınlığı ile bilinen gazetecinin şüpheli ölümü

        Putin'e yakınlığı ile bilinen gazetecinin şüpheli ölümü

        Rusya Devlet Başkanı Putin destekçisi gazetecilerden Zoya Konovalova'nın evinde ölü bulunduğu açıklandı. Konovalova'nın zehirlendiğinden şüpheleniliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:45
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        Putin'e yakın gazetecinin şüpheli ölümü
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        Kremlin’e yakın televizyonlardan Kuban'ın Genel Yayın Yönetmeni 48 yaşındaki Konovalova'nın cesedi 5 Ocak'ta Krasnodar bölgesindeki evde bulundu.

        ESKİ EŞİNİN CESEDİ YAKINLARINDA BULUNDU

        Konovalova'nın 52 yaşındaki eski kocasının cesedinin yakınında bulunduğu belirtildi.

        TV kanalından yapılan açıklamada, "Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Şirketi İnternet Grubu Kuban Başkanı Zoya Konovalova hayatını kaybetti. Meslektaşımız 48 yaşındaydı" denildi.

        ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

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        Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Konovalova ve eski kocasının cesetlerinde gözle görülür herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.

        Polis ilk incelemelerde zehirlenmeden şüpheleniyor.

        ŞÜPHELİ ÖLÜMLERE BİR YENİSİ EKLENDİ

        Konovalova'nın ölümü, başka bir Rus gazeteci Alexander Rybin'in Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesinde ölü bulunmasının ardından geldi. Arkadaşları ve annesi, Rybin'in cesedinin bir otoyolun yakınında bulunduğunu, ölüm nedeninin ise belirsiz olduğunu söylemişti.

        Konovalova'nın ölümüne yönelik inceleme ise sürüyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #rusya
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