Putin'den yeni açıklama: İki ucu keskin bir silah

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Rusya Devlet Başkanı, yurtdışındaki Rus varlıklarının kamulaştırılma olasılığına ilişkin Rusya'nın da aynı şekilde cevap verebilecek kapasitede olduğunu belirterek "bu iki ucu keskin bir silah" açıklamasında bulundu.

Putin ayrıca "Dost olmayan ülkelere" tarım ihracatının yakından ve dikkatle ilgilenmesi gerektiğini de söyledi.

ALMANYA 'NORMALE DÖNÜŞ YOK' DEMİŞTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rusya ile normale dönüş olmayacağını belirtmişti.

Steinmeier, 2001'de Almanya'da Federal Meclis'te konuşan Putin ile 2022'de kendini sığınıktaki gibi kapatmış "savaş çığırtkanı" Putin'i birbirinden ayırmak gerektiğini belirtmişti. 20 yıllık bu yolda neler yaşandığının düşünülmesi gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Asıl üzücü olan şey, birçok açıdan başarısız olmamız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Steinmeier, bu başarısızlıkların arkasında Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisine entegre edilemeyişini göstermişti.