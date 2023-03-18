DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım´ın Rusya tarafından gayrimeşru bir referandumla 16 Mart 2014´te ilhak edilmesinin yıldönümü haftasında bugün Kırım´a geldi.

Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, Putin´in Kırım ziyaretini doğrulayarak çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldığını belirtti. Temaslarını tamamlayan Putin´in binadan ayrılırken resmi aracı kendisinin kullandığı görüldü.

Ukrayna´ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu tarafından 16 Mart 2014´te düzenlenen gayrimeşru bir referandumla ve uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edilmişti.

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