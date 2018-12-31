Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Kremlin Sarayı’nda görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Putin, Rusya hokeyinin veteranlarından oluşan takımla maç yapmak üzere Kızıl Meydan’a geçti. Putin, Lukaşenko’ya buz hokeyi oynama teklifi de sundu fakat Lukaşenko Minsk’te olması gerektiğini söyleyerek teklifi kibarca geri çevirdi.

Putin, Kızıl Meydan’da kurulan buz hokeyi sahasına geçerek burada hazırlıklarına başladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği 3.5 saatlik görüşmenin ardından buz pistine geçti. Sahaya çıkan Şoygu ve Putin aynı takımda yer aldı.



Rusya’nın buz hokeyinde efsanelerinden olan Aleksey Kasatonov, Pavel Bure ve Viaçeslav Fetisov’unda oynadığı maçta Putin ve Şoygu’nun takımı rakiplerini 15-10 gibi farklı bir skor ile yenmeyi başardı. Maçta hem Putin hem Şoygu gol atma başarısı gösterirken performansları ise profesyonellere taş çıkardı. Maçı izleyen Moskovalılar ise Putin’i buz üstünde izleme şansını yakaladı.