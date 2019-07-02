02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'nın Osaka kentinde 'G20 Liderler Zirvesi' sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri Vladimir Putin, ünlü İngiliz şarkıcı Elton John'un kendisine ve Rusya'ya yönelttiği eleştiriler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Rus lider, Rusya'da LGBT topluluğuna düzgün ve tarafsız davranıldığını ve ülke ile ilgili 'ikiyüzlülük' ifadesini kullanan şarkıcının bu konuda yanıldığını kaydetti.
Putin daha önce Financial Times gazetesine verdiği demeçte liberal fikirlerin modasının geçtiğini ve halkın ezici bir çoğunluğunun çıkarlarıyla çelişir hale geldiğini söylemişti. Rus lider, liberalizm dahil tüm görüşlerin var olmasına olanak sağlanması, ancak daha önemlisi, genel nüfusun çıkarlarının unutulmaması gerektiğini, böylelikle iç siyasi dalgalanmaların olmayacağını vurgulamıştı. Putin ayrıca Rusya'da LGBT topluluğunun üyelerine herhangi bir şekilde karşı gelinmediğini de ifade etmişti.
Bu açıklamaların üzerine Elton John, Putin'e hitap ederek liberal değerler ve LGBT bireyler ile ilgili sözlerine itiraz etmişti.
Putin, "Elton John'a büyük saygı duyuyorum, o parlak bir müzisyen, hepimiz kendisini zevkle dinliyoruz. Onun yanıldığını düşünüyorum, bu konuda abarttığım herhangi bir şey yok, ülkemizde LGBT topluluğunun bireylerine karşı tutum gerçekten de çok düzgün ve kesinlikle tarafsız. Ülkemizde, herkesin bizi tiye aldığı bir yasa var, eşcinselliğin yetişkin olmayanların arasında propagandasına yasakla ilgili. Bırakın kişilerin büyümesine izin verelim, önce yetişkin olsunlar, ardından kim olduklarına karar versinler. Çocukları rahat bırakın." dedi.
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