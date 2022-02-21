Putin ayrılıkçı yönetimlerle ilgili kararını verdi

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

ALMAN BAŞBAKAN, PUTİN'İ KINADI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Vladimir Putin'in Rusya'nın Kremlin destekli iki ayrılıkçı Ukrayna bölgesini bağımsız olarak tanıyabileceği yönündeki sözlerini kınadı.

Scholz'un ofisinden yapılan açıklamada, Alman şansölyesinin Putin'e bir telefon görüşmesi sırasında böyle bir hareketin doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bir çatışmayı sona erdirmek için tasarlanan Minsk anlaşmalarının "tek taraflı ihlali" anlamına geleceğini söylediği belirtildi.

Scholz ayrıca Putin'i Rus birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Doğu Ukrayna'daki durumu yumuşatmaya çağırdı. Ofisi, Ukrayna'daki durum hakkında Ukraynalı ve Fransız liderlere danışacağını söyledi.